天文館在端午3天連假下午，特別舉辦「月艇資源輸送賽」搬水球比賽，可自由報名參加。（劉秀芬翻攝）

為了紀念許多為人類太空科技發展作出貢獻的動物們，台南市南瀛天文館6月7日起推出精心策畫的「奔月歷險太空動物互動特展」，配合端午連假，還有精彩的「尋找太空夥伴」任務遊戲、月艇水資源運輸比賽和宇宙星球手作活動，同時更推出免費場次的《勇闖太空》2D影片，是端午佳節親子同遊的好去處。

今年端午節南瀛天文館結合奔月歷險特展，設計了「尋找太空夥伴」任務，民眾只要購買套票，即可換取宇宙定位手表卡，參與尋找太空夥伴任務，並在園區的指定地點協助太空狗-萊卡隊長將動物夥伴們找回來。

天文館在3天連假下午，特別舉辦「月艇資源輸送賽」，並提供可愛造型的端午立蛋燈作為優勝獎勵，民眾可自由報名參加搬運水球比賽，在日漸炎熱的午後消暑降溫。邁入夏季的6月初，是最適合觀測太陽系最大行星─木星的時刻。南瀛天文館8日晚上特別安排望遠鏡實地觀測以及木星衝專題講座。

端午連假期間，星象劇場加開免費午間場次，播放特別節目《勇闖太空》，重溫競爭激烈的太空科技發展過程，一同見證人類對於探索太空不屈不撓的冒險精神。每日僅有一場，限額140人，歡迎民眾當日中午前至活動服務台領取號碼牌進場。

(中時 )