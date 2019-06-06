PTT網友發文、留言。(圖/翻攝自「批踢踢實業坊」)

高雄市長韓國瑜引爆「韓流」，人氣不僅未下降還愈來愈高；屢在各家民調蟬聯冠軍，6月1日「庶民總統 贏回台灣」更吸引40萬人到場力挺。然而綠營的攻勢卻愈發猛烈，對此，連「韓黑」都看不下去吶喊：「韓是做了什麼罪大惡極的事？」

韓黑網友在PTT論壇發文《韓是做了什麼罪大惡極的事？》寫道：「請問韓導究竟是做了什麼罪大惡極的事了！！！每天都看到他的反對者在底下謾罵、刁難，看得都膩了。其實他也就做事情不到柯那麼認真，講話有時候喜歡誇大其詞一點點但還不到信口開河的程度。試問世上萬千庶民哪個不是如此呢？就因為他姓韓、是國民黨員，就必須受到那麼高標準檢視？？」

該網友更進一步指出：「搞不懂為啥一個平凡人會引來這麼多批評和負面聲浪呢？講白點選上高雄市長也本來就不是他的人生規劃啊，選上真的算他好狗運，但那也是他上輩子有燒香拜佛，這輩子命中該有吧！X，他是有做什麼不可原諒之舉，或暗中策劃離經叛道的陰謀嗎？？都沒吧！就是人一紅就樹大招風嘛！嘻嘻。」

網友則紛紛回應：「民調第一就是罪大惡極，今天如果是柯狗第一，換他被黑」、「綠鬥粉沒事幹整天找人鬥」、「笑死，之前批韓批最兇的不就政黑」、「韓黑早就看他不爽很久了，正常能量釋放，就當可憐他們」、「獨鬥鬥不如眾鬥鬥，鬥起來」、「空心菜就是最垃圾的那個 少在哪裡偷捧蔡」、「從柯狗這廢咖自從韓2月被放入總統民調後 就洗洗睡了XD當然柯糞要群上去咬阿，氣都氣死了，主子從第一變第三」。

(中時電子報)