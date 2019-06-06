出淤泥而不染，濯清漣而不妖！語出自宋朝周敦頤的〈愛蓮說〉！藝術大師張大千愛荷世界聞名，畫荷無數的他喻荷花如君子，其清穆如喻荷，盛讚其高潔！而印象派大師莫內最愛的睡蓮靜靜的躺在池子裡散發夢幻光彩！夏天就是荷花、睡蓮最美麗的季節！到新北市的荷花，大家往往第一個想到的是雙溪、金山等距離市區較遠的地區，可是你知道嗎？在距離市區不遠，開車或坐車都可輕鬆抵達的三重、三峽、新店等處，就有開得茂盛絕美的荷花等著你來欣賞了！

三重疏洪荷花公園遠照。（圖取自新北市景觀處官網）

三重區-疏洪荷花公園

疏洪荷花公園位於二重疏洪道內，在疏洪一路上，旁邊就是機場捷運的高架軌道，每年到了六月總是可以看到大片荷花與捷運列車融為一體的美景。除了荷花公園外，鄰近的大台北都會公園也值得一遊，裡面設有幸運草地景溜滑梯，為共融式遊戲場，巧妙將河岸堤防改建為自然的遊樂空間，設置有高七公尺的圓弧型溜滑梯，以及磨石子滑梯、攀爬網、攀爬塊和立體浮球等共融遊具，讓民眾可以玩得開心。

交通方式部分，若是選擇開車，荷花公園附設有汽機車停車場，停車方便，若是乘坐大眾交通工具，則可由捷運三重站步行抵達。

三峽三樹路荷花池近照。（圖取自新北市景觀處官網）

三峽區-三樹路荷花池

北大特區是新北市近年來快速發展的區域，而就在北大周圍的三峽區三樹路98巷，隱藏著一處荷花池，每到六月都可見到荷花綻放美景。目前開花約4成。除了荷花池外，也可順遊三峽清水祖師廟、歷史文物館、老街等景點，來個愜意的半日遊。

交通方式部分，若是選擇開車，可走北二高，於三鶯交流道下，行駛約3公里即可抵達三樹路98巷。若是乘坐大眾交通工具，則可從捷運永寧站坐275副線公車，在「龍埔三樹路98巷口」下車。

新店車子路荷花池單朵荷花照。（圖取自新北市景觀處官網）

新店-車子路荷花池

在新店的安坑地區，近景文科技大學與耕莘醫院安康院區，有一處車子路荷花池，目前已開花八成，可謂全盛時期。這裡的荷花大朵豔麗，充滿著野性美。除了荷花池外，還可順遊有安坑綠寶石之稱的二叭子植物園，這裡是一處充滿天然林與次生林的原始山林，除了基本的步道之外都維持自然原始的風格，擁有多元豐富的生態，值得一遊。

交通方式部分，若是選擇開車，可走北二高，於安坑交流道下，行駛約3公里即可抵達位於車子路121-1號路口的荷花池。若是乘坐大眾交通工具，則可從捷運新店站坐839路公車，在「活動中心」下車，步行約200公尺即可抵達荷花池。

新店車子路荷花池遠照。（圖取自新北市景觀處官網）

(中時電子報)