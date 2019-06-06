丹麥大選由左派聯盟勝出 13:512019/06/06 工商 陳穎芃 、綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 丹麥5日舉行國會大選，出口民調顯示反對派的社會民主黨可望勝出，睽違4年後重掌政權。根據丹麥廣播公司（DR）進行的出口民調，主張加強管制移民的社民黨得票率25.3％，再加上其他同盟政黨的得票數，左派陣營在丹麥179席國會中拿下90席，掌握多數勢力。中間傾右政黨聯盟拿下75席，剩下4席分屬丹麥兩大半自治區。 近日歐洲各國極右派勢力崛起，但丹麥政權卻向左轉。DR出口民調顯示，民粹主義的丹麥人民黨在這次大選中得票率9.8％，較2015年的21.1％大幅滑落。 (工商 ) #丹麥 #民調 #出口 #大選 #政權 也許您會感興趣 推薦閱讀 蔡陣營轟賴 亂扣帽子令人厭煩 00:542019/06/02 政治要聞 綠總統人選 最快12日出爐 00:542019/06/02 政治要聞 國民黨傅大偉民調最高 民進黨提名王美惠 04:092019/06/02 地方新聞 民調遭操控？民進黨：勿以訛傳訛 11:392019/06/02 政治 打韓後民調下滑13％ 王浩宇自爆不選立委 00:022019/06/03 政治 兆豐投信：配置丹麥債 優化投資組合 04:102019/06/03 產業特刊 全民調找得到最強棒嗎 04:102019/06/04 時論廣場 下周執行總統初選民調 民進黨：民調涉不法將追究責任 17:232019/06/05 政治 國際熱門新聞 來互相傷害！對抗美封殺華為 北京這招外商驚了 - 國際 美圍剿後首張大單！華為將在俄開發5G網路 - 國際 讓金正恩不開心！北韓盛事團體操表演被停了 - 國際 驚傳失勢？金正恩胞妹神隱原因曝光了 - 國際 美將售台地表最強戰車 總價626億 路透：料激怒北京 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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