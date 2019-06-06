丹麥5日舉行國會大選，出口民調顯示反對派的社會民主黨可望勝出，睽違4年後重掌政權。根據丹麥廣播公司（DR）進行的出口民調，主張加強管制移民的社民黨得票率25.3％，再加上其他同盟政黨的得票數，左派陣營在丹麥179席國會中拿下90席，掌握多數勢力。中間傾右政黨聯盟拿下75席，剩下4席分屬丹麥兩大半自治區。

近日歐洲各國極右派勢力崛起，但丹麥政權卻向左轉。DR出口民調顯示，民粹主義的丹麥人民黨在這次大選中得票率9.8％，較2015年的21.1％大幅滑落。

(工商 )