直到總冠軍賽G3開打前10分鐘，勇士才肯宣布「浪花弟」克雷湯普生能不能打！勇士官方整整等到比賽開打前夕，才宣布浪花弟將因前役腿傷缺陣，原因是浪花弟大腿傷勢仍很疼痛，為了保險起見，勇士還是拒讓浪花弟上場。

根據《ESPN》權威記者沃納洛斯基賽前爆料，勇士高層傾向讓克雷湯普生G3休兵，藉以保護他受傷的大腿，不過浪花弟自己始終堅持想要上場，原因當然是不想中斷自己季後賽從未缺陣的鐵人紀錄，也想上場幫助勇士贏球。

這將是克雷湯普生生涯首次缺席季後賽，終止先前連續120場季後賽出場紀錄，如今勇士不只少了浪花弟，也將缺少杜蘭特、盧尼兩人的助陣，也讓這場總冠軍賽產生更多變數，還須面對浪花弟到底能否在接下來8日G4上場的疑問。

至於原本預估G4宣告傷癒復出的杜蘭特，科爾透露因為勇士明天(7日)不會進行完整團隊訓練，所以科爾計畫只讓杜蘭特進行3對3或5對5的對抗訓練，藉以看出他是否可在G4上場，可是目前一切都還很難說，也沒法確定。

「我們明天會持續增加讓杜蘭特訓練的可能性，代表也讓更多其他球員做好準備！」柯爾說，「當前最重要的是，我們想要看到杜蘭特持續改善當中，且沒任何傷勢惡化的跡象，一切就等明天他的訓練狀態決定吧。」

(中時電子報)