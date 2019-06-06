鄭明典表示，降雨訊號由第二周(6/12~6/18)預報圖移入第一周(6/5~6/11)範圍。(翻攝自 鄭明典臉書)

明天端午節過完就沒有好天氣了！氣象局表示，從周六到下周六(6/8~6/15)，這8天是梅雨季期間，容易有強降雨、雷雨及劇烈天氣。且這次梅雨與前面4道梅雨不同，有了增強的低層暖濕西南風帶來許多水氣，是典型梅雨的型態，要有下雨久到發霉的準備。

氣象局資料指出，明天端午節(7日)，全台高溫好天氣。周六至下周三(8日~12日) 北方鋒面抵達臺灣北部海面，有機會接近臺灣陸地，加上增強的西南風挾帶大量水氣。因此，周六降雨仍以午後為主，其他時段也有下雨的機會。下周日(9日)至下周三，雨區範圍擴大，全台降雨時間變多。西半部及東北部地區整天有雨，其他地區局部有雨。

氣象局說，下周四至下周六(13日~15日)可能受鋒面影響，天氣仍然不穩定，西半部、東北部地區有雨，其他地區也有局部雨勢。從周六到下周六(6/8~6/15)，這8天是梅雨季期間，容易有強降雨、雷雨及劇烈天氣。

氣象局副局長鄭明典表示，降雨訊號由第二周(6/12~6/18)預報圖移入第一周(6/5~6/11)範圍，降雨時間提早、且變長，雨型細節仍有跳動，但是趨勢相當穩定，這個降雨訊號值得關注。然而預報永遠有不確定性。

(中時電子報)