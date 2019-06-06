大腳怪檔案

長久以來，有關大腳怪的傳聞不斷，如今美國聯邦調查局（FBI）首度公開了相關調查檔案。

《大眾機械》（Popular Mechanics）網5日指出，FBI通常不會公開這類檔案，除非當事人死亡，如今22頁檔案公開，很可能有特別值得注意的兩個原因：1）大腳怪死亡；2）牠很可能是真的。

好幾世紀來，不斷有人發誓，他們真的親眼目睹大腳怪，而地點通常是在北美森林與西北太平洋區。1976年時，FBI在大腳怪資訊中心與展示館總監伯恩（Bigfoot Information Center and Exhibition，BIC）的要求下，檢測了上面連有15根毛髮的奇特皮膚樣本。

Bigfoot: https://t.co/Dk93p4zbJO — FBI Records Vault (@FBIRecordsVault) 2019年6月5日

而根據雙方往來的信函顯示，原本FBI說，他們主要只從事與刑事有關的調查，但由於當時包括《紐約時報》（The New York Times）等媒體的報導都說，大腳怪可能存在，結果他們最後還是檢驗了毛髮樣本。

檔案顯示，歷經好幾個月的追蹤調查後，FBI回覆伯恩說，那來自某種鹿科動物。然而，《大眾機械》指出，雖然這令人失望，但絕不意味調查已結案。或許FBI還藏了一手資料，公開現有檔案只是聰明的障眼法，好讓大家別再追究。

事實上，據CNBC與美國廣播公司新聞網（ABCNews）報導，如今已93歲的伯恩5日說，他仍然堅信，大腳怪確實存在。他表示，以往他一星期7天全職搜尋大腳怪，如今雖然仍積極搜尋，但已成了個人嗜好。

(中時電子報)