名嘴謝寒冰在臉書發文，根據綠媒公佈最新民調，總統蔡英文在高雄市狂勝韓國瑜5.4%，更遠遠將台北市長柯文哲拋在後面。但謝寒冰質疑，「咦⋯⋯高雄樣本數只有131人」，且連江縣樣本才1個，居然能得出蔡英文支持度62.5%，韓國瑜37.5%的數字，謝寒冰問「這到底是民調還是心理測驗啊？」

謝寒冰在臉書表示，「《三立》公佈最新民調，蔡英文在高雄市狂勝韓國瑜5.4%，更遠遠將柯文哲拋在後面⋯⋯可是仔細一看，咦⋯⋯高雄樣本數只有131人⋯⋯這是針對22縣市總成功樣本只有1100份的民調，實際上總支持度韓國瑜是大勝蔡英文的，可以這樣單獨挑一個城市來解讀嗎？」

謝寒冰質疑「如果硬要說行，那連江縣樣本才1個，居然能得出蔡英文支持度62.5%，韓國瑜37.5%的數字，這到底是民調還是心理測驗啊？以後要編新聞，麻煩先用點腦好嗎？」

網友留言破500則，超過200次轉發分享，網友說「加權的厲害啊」、「見鬼了，這些數據都是參考用的，111才會見真章」、「從1131刪到只剩131的概念嗎」、「笑到血壓升高…」、「ㄜ，這個人分成了八個人格然後投了菜菜子五票」、「錯，錯，錯，連江那個取樣電話，是嚴重雙重人格分裂症，所以，才得出兩個百分比啦」、「我也可以問我的家人朋友，保證做出一份菜英文0%，韓國瑜100%的民調」、「 有夢最美希望相隨」。

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(中時電子報)