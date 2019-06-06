近年國人大腸癌的發生率提高，居癌症之冠，多數與生活壓力及飲食有關。營養師表示，大腸癌初期並無明顯的症狀，建議年過50歲的民眾可定期做糞便潛血檢查，一般民眾平時也可透過觀察排便，了解自己的腸道健康，並整理出6排便大警訊，像是出現排便習慣改變、次數過多、排便出現黏膜等，就建議到醫院做進一步檢查。

據《ETtoday健康雲》報導，健康食彩營養師余詔儒表示，要保持腸道健康，除了健康飲食及規律運動，平時也可注意排便狀況，觀察身體是否發出6大警訊，早期發現早期治療。

1.排便習慣是否改變

余詔儒表示，如突然發生慢性腹瀉或便秘情形，就需探討可能原因，飲食方式改變或是生活壓力導致，如有異常，則需進一步檢查。

2.觀察排便形狀

余詔儒說到，排便若太乾硬，是缺水輕微便秘症狀，太鬆散則是腸道蠕動過快有輕瀉的情形，有可能是吃到了不衛生食物，或乳糖不耐症者喝完牛奶會有輕微拉肚子的症狀出現，但如果突然排便次數過多或排便過細等異常情況，建議找專業醫師尋求協助。

3.排便時常出現黏液狀：

她指出，通常在腸道發炎或腹瀉時，就可能會產生一些黏液，有時大腸癌還會混雜著一些血液，若出類似狀況，建議到醫院做進一步檢查。

4.血便情形：

造成血便的原因有很多種，如痔瘡、大腸息肉、大腸發炎、大腸癌，若是慢性出血顏色較深，肉眼難以辨識，她建議，最好的方式還是定期做糞便潛血檢查。

5.排便的顏色：

飲食與排便顏色有很大關係，正常健康的糞便應呈現土黃色，如果吃太多紅肉火龍果則會出現紫紅色便便，吃過多深綠色蔬菜排便顏色也會較深，所以當覺得顏色改變時，可先回想最近吃了什麼食物，勿過度恐慌。

6.排便的氣味：

余詔儒表示，肉食主義者因蛋白質攝取多，代謝後會產生較多胺類，所以排便氣味會較重，若是蔬菜水果吃多者則較無異味；另外，她指出，拉肚子時若出現惡臭腐酸味，代表體內有過多的壞菌，腹瀉其實也是一個排毒的現象，將體內害菌排出。

(中時電子報)