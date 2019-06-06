就算勇士最近4年奪下3冠，在柯瑞心中，永遠都為這1球感到遺憾！儘管勇士在2015-16年球季創造單季73勝紀錄，卻在2016年總冠軍賽搶七大戰不敵騎士，柯瑞近日強調自己在讀秒階段的強投三分沒進，造就勇士飲恨落敗結局。

回顧2016年總冠軍賽第7戰最後時刻，厄文在柯瑞面前投進關鍵三分球，也讓騎士保有3分領先，結果柯瑞在騎士前鋒洛夫面前雖有輕鬆切入機會，卻選擇三分強行出手沒進，原因就是柯瑞想要回敬厄文的那記三分球，也失去冷靜。

「當時我覺得自己需要在進攻端獲得一些空間，」柯瑞說，「現在回頭想想，我原本可以輕鬆突破洛夫先拿兩分，然後我們打出成功防守，讓我還有機會再進1球，甚至可以摘冠，我沒控制好自己情緒，這讓我們失去了1次總冠軍。」

雖然勇士當時被騎士從1比3劣勢逆轉封王，卻隨著杜蘭特在2016年夏天加盟，他們順利拿下2連霸，目前也在追尋3連霸當中，不管柯瑞怎樣懊悔那一球的自我處理，當前他心中最該關切的，還是如何幫助勇士突破傷痛逆境奪冠吧！

(中時電子報)