台南市立圖書館結合台南分區資源中心特色館藏「文化創意」辦理系列活動，化身「什麼都有圖書館」，6月1日正式開張。（台南市立圖書館提供）

源自於日本繪本《什麼都有書店》，台南市立圖書館結合台南分區資源中心特色館藏「文化創意」辦理系列活動，化身「什麼都有圖書館」，6月1日正式開張，將台南分區資源中心文化創意主題圖書帶到澎湖，於澎湖縣圖書館辦理「Fun Maker手作坊」，讓菊島讀者認識台南文化創意產業特色！

無論你對日常、手作有多少創意想像，都能在參加「什麼都有圖書館」活動，實現創意夢！「可口台南名產椪餅出爐囉，什麼！竟然是用羊毛氈做成的！」「什麼都有圖書館」系列活動有體驗式課程「3D創意自造工作坊」、「Fun Maker手作坊」以及「日常創意主題講座」、「讀好書‧送好禮」，活動內容多元，讓民眾感受到圖書館不再只是圖書館，而是能盡情發揮創意、自造的地方。

其中「Fun Maker手作坊」，首場於已於上周末在澎湖縣圖書館辦理，吸引親子、樂齡族參與，一同製作羊毛氈椪餅與絹印帆布袋，透過課程將台南特色黑面琵鷺、虱目魚、鹽水蜂炮等意象，融入作品中，體驗文創手作樂趣。

「日常創意主題講座」則邀請仙女藝術家倪瑞宏、老屋顏楊朝景、社區文化推動工作者高耀威以及台南在地藝術家林煌迪以自身經驗分享如何在日常生活中，以自己擅長的技巧、素材將想像轉化為作品，帶領民眾多面向感受日常裡的創意與美好。

此外，即日起至11月30日借閱3本台南分區資源中心圖書，即可參加「讀好書‧送好禮」活動，每月2日、17日各抽5名幸運讀者贈送筆記本、環保提袋、保溫杯等好禮。

(中時 )