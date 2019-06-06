台中捷運綠線拚2020年通車，帶動「品創富富」捷運綠線G8站1期熱銷。（盧金足攝）

套房也可以像旅店！理財種類多，但如何讓投資者保本又帶利？品創建設精準找到產品定位，先在中山醫學院及興大特區，推出旅店式透天套房，快速完銷又滿租，看好2020年將通車的捷運綠運及水湳經貿園區，陸續推出「品創富富」透天透套，主打全棟年收租240萬元，還提供代租管理等一站式整合服務，投資者樂當包租公、包租婆，其中有一名客戶已回購3棟旅店式透套，總價逾1億多元。

品創建設副總經理陳韋翔表示，「品創富富」規畫2期，第1期5棟，第2期3棟，總共8棟150多間旅店式透天套房產品，每棟總價4800萬至5880萬元，總銷約3.8億元，依坪數大小租金從9600到1萬元，有大露台格局租金行情可達1萬2000元。

台中捷運綠線明年底將通車，已激勵周遭房市行情。（盧金足攝）

「全棟採精裝修，房東不必擔心裝潢，還有代管服務！」陳韋翔指出，之前推出透天旅套的成功獲利經驗，讓很多客戶加碼置產，不必與房客為了水電設備維修管理，收租金，甚至有時找不到鑰匙等問題，還要親自跑一趟與租客接觸，品創建設成立「窩心管理」專業團隊讓房東在家坐收租金，不用花時間投入出租管理等業務。

水湳經貿園區國際會展中心第1期工程今年3月已動工。（盧金足攝）

台中市重大建設紛紛到位，品創建設繼多個透套產品完銷滿租，趁勝追擊推出「品創富富」旅店式透套，精裝修質感微旅風格，捷運綠線G8站1期熱銷，水湳經貿園區2期在國際會展中心動工，中央公園完工，鄰近還有中科園區，帶動房市發展。

水湳國際會展中心完工後，不只創造會展經濟，周遭也會帶動星級飯店的商機。（圖／台中市府提供）

政府斥資500億打造水湳經貿園區，及485億經費「綠線捷運G8站」軌道式經濟爆發，2020年拚通車，雙熱點橫跨台中黃金核心，包括水湳智慧城商圈、水湳轉運中心、水湳會展中心、新中國藥醫大學、逢甲商圈等，是台中租屋需求第一地段、住商剛性需求的地王，屬強力增值收益型透套產品。

「一邊收租一邊享有增值利多」，陳韋翔說，建案以投資者加入「富酬者聯盟」，全棟年收租金240萬元，而且與一般套房產品不一樣的是，規畫成旅店式擁有飯店式外觀，設計挑高大廳，加上代管服務，幫房東維持旅店品質。

品創建設總經理陳建銓表示，5年來打造9棟旅店式透天套房，300多間透套一推出就熱銷，目前新推出的綠線捷運G8站，明年捷運通車，馬上享受增值，水湳經貿園區帶來的就業人口，還有會展經濟帶動周邊星級飯店，吸引很多房東先來卡位。

品創建設型男兄弟檔陳韋翔、陳建銓開擅長市調分析，掌握投資理財獲利是王道的需求，與一般開發住宅、商辦產品不一樣的規畫，朝透天套房市場推案，累積品牌力，在透套市場建立的競爭力，開創建築業一片天。

(中時 )