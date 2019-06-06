▲暨南大學櫻花季的「落櫻紛啡－精品咖啡樂活體驗」及「花賞茶事」活動，讓民眾在櫻花林中感受「櫻緣暨會」。（楊樹煌攝）

國立暨南國際大學校地面積廣達150公頃，四周層巒疊翠，校園書香伴花香，自然生態環境優美，配合綠建築，享有「全國最美麗綠色大學」之譽；美麗校園，不僅是鎮民最佳運動休閒散步之地，因校園生態豐富，隨處可見各種鳥類、昆蟲，還有民眾遛狗及動保社同學定期幫流浪犬洗澡的動人畫面。

地處臺灣地理中心埔里鎮郊的暨南大學，校內廣達20公頃的櫻花林，有近3000株台灣山櫻花及日本八重櫻，是全國大專校院最大的櫻花林，學校為配合花季，年年舉辦「落櫻紛啡－精品咖啡樂活體驗」及「花賞茶事」活動，讓民眾在櫻花樹下喝精品咖啡、品茗、野餐、聽音樂，櫻花季來臨，暨大就成為遊客觀光旅遊的熱門景點。

▲暨大美麗的校園經常可見民眾帶著小狗到校園運動遛狗。（潘祈賢提供）

▲暨大的校園經常可見該校動保社同學定期幫流浪犬洗澡的感人畫面。（潘祈賢提供）

由於暨大自然生態環境優美，不但遊客樂於到來賞景，該校平時又與社區互動熱絡，更成為鎮民主要休閒運動場所，校園內常有民眾帶狗在校區散步、遛狗、與油桐花、公共藝術景觀合影，且常可見該校動保社同學展現愛心，幫校內流浪犬洗澡的感人畫面，讓校區處處充滿盎然生機與生動、活潑熱絡的景象。

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