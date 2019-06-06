目前就讀於美國亞利桑那州大學的林家正，近4年來第3度在大聯盟年度業餘選秀會上獲得青睞，今年被響尾蛇以第14輪第422順位選中，同時也是個人排名最高的一次。而林家正也特地在臉書粉絲專頁上感謝一路支持他的朋友，並表示與球隊的洽談將即刻展開，希望能盡速有好消息。

今年22歲的林家正是捕手出身，在台灣時曾在棒球名校穀保家商就讀一年，之後選擇赴美逐夢，2016年在高中畢業後曾被西雅圖水手以第16輪477順位選中，不過放棄加盟選擇就讀大學；去年林家正再度被太空人以29輪882順位選中，但因為選秀順位以及簽約金不理想，因此再回到大學累積經驗。

而今年再度獲得球團青睞，且這次選秀順位是歷年最高的一次，他表示過去三年兩度在美職大聯盟選秀會中獲選，很感謝也很感激，「與球隊的洽談將由在美國的顧問（advisor）即刻展開，希望能盡速有下一步的好消息向遠在台灣的各位報告。」

林家正也表示，去年的結果不如預期，因此過去這一年來持續的就不足之處進行加強、就貧乏之處進行修正，一切的努力都是希望能更加符合球探以及球隊對他的期待、能夠獲得更高的評價，很高興這一年來的付出在這一天有所回報。

同時也說，「台灣對於我就是我的故鄉，不論在海外如何的征戰，因為台灣這塊土地讓我得以在休賽季期間能夠重新充電，讓我得以在賽季期間心中有所依歸。」並特別感謝在美國時遇到熱情的台灣球迷為他加油，也請大家持續替他、替台灣加油。

林家正今年打擊率2成99，全壘打產量也從去年的2支爆增到9支，長打率逐年提升至4成57，今年更是打下50打點，不過林家正漸漸減少蹲捕上場的次數，多以指定打擊出賽。若林家正順利加盟響尾蛇，將成為台灣史上第一位透過美國職棒選秀會進入到美職的台灣球員。

(中時電子報)