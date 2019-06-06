民進黨總統初選進入殊死戰，蔡賴互鬥，外界質疑選後是否會支持對方？蔡英文總統今天鬆口，民進黨長期以來有一個傳統，在公平競爭完之後，整個黨會再凝聚起來。「1加1大於2」是她從頭到尾的主張，這段時間從來沒有放棄過溝通，「整個溝通過程都還是現在進行式」。

民進黨總統初選民調10日至12日進行，雖然前行政院長賴清德多次表明，如果蔡勝出，他會支持蔡，也希望若他贏得初選，蔡也能夠支持他，但蔡英文並未鬆口。

蔡英文今天接受亞洲電台專訪，被詢及兩人相爭激烈，選後是否會支持出線的一方？蔡英文表示，民進黨的機制跟傳統設計，是希望在整個初選的過程中，可以有一個最適合也最有競爭力的候選人出線，所以這個黨在所有的機制和規則在設計的時候，過程是非常謹慎，也把大家的意志都考慮進去。

她說，民進黨長期以來有一個傳統，在一個公平的競爭完了之後，整個黨會再凝聚起來，「所以我們也特別注意到在初選期間，不要過度的激烈」，也希望在初選期間盡量維持一個平和的態勢，讓未來的整合會比較順利。

蔡英文表示，無論黨內初選如何進行，在她的心裡一個很重要的想法，就是「1加1大於2」， 「這是一個我從頭到尾的主張」，她也希望不論初選前還是初選後「還是1加1大於2的情況」。

對於外界認為這次蔡賴相爭的激烈情況，民進黨過去初選未曾有過，對此，蔡英文表示，過去民進黨也有過這樣的激烈的情況，只是年代比較久遠，但挑戰現任總統連任，過去是沒有的事情，也是比較少有的現象，所以很多的支持者也覺得有一些不適應。

她說，現任總統畢竟做了一任的總統，也有了做一任總統應該要有的經驗跟理念，她提到「三年有成」的概念，強調過去花了很長時間打地基，無論是是全民減稅、年金改革、加強國防、捍衛主權、人權的轉型、產業的轉型、各個層面都做了打地基工程，在這樣的情況下「我們當然希望有更長的時間，讓現任的總統，將她所建構國家的版圖跟基礎，可以順利的完成」。

至於初選民調出爐之後，有沒有可能互為對方的副手？蔡英文表示，「我想在選後心情平靜下來再好好的想一下，未來怎麼樣的情況對民進黨最好」，我們也不需要侷限在任何情況的設定，把心胸打開、心情平靜下來後，好好的替這個黨這個國家想一想，「相信我們會找出一個最好的方案」。

面對主持人再度追問，蔡英文重申，現在講什麼都太早，尤其在初選最後的階段，她只能講，選後大家都平靜下來好好的想一想，開放自己的心胸，為這個黨，為這個國家好好的去找一個最好的、往前走的方式。

由於民調出爐到正式提名還有幾天，是否會再這幾天再度與賴溝通？蔡英文說，這段時間是我們從來沒有放棄過溝通，並強調「整個溝通過程都是現在進行式」。

(工商 )