藝人賀一航3日因大腸癌過世，加上之前「秀場天主」豬哥亮、「戲劇鬼才」李國修也遭大腸癌奪命，這幾天各醫院都掀大腸癌恐慌潮，大腸直腸科醫師說，這幾天看門診主動要求做大腸鏡的人遽増5成，甚至有民眾食欲不好、吃不胖也來看病；另名醫師則表示，3天來大腸癌患者回診人數爆炸，根本看不完。

台安醫院大腸直腸科主任糠榮誠說，過去一個門診平均有10名患者希望做大腸鏡確認狀況，但周一（3日）傳出賀一航因大腸癌病逝消息後，這幾天主動要求做大腸鏡的人數增加到15人左右，增幅高達5成；而且過去患者多是發生排便習慣改變、出血或腹痛，才來就醫，但這幾天不少人光是因食欲不佳、吃不胖就跑來醫院。

台大醫院大腸直腸科主治醫師黃約翰表示，這幾天大腸癌患者回診人數爆炸，不少人是看到新聞後擔心病情復發。

糠榮誠說，避免大腸癌上身，飲食少油、少紅肉當然是重點，但不是絕對，臨床也有不少人飲食清淡還是罹癌；要防大腸癌上身或惡化最有效的方式，就是做大腸鏡，因為從息肉變成癌平均要5到10年時間，只要提早切除息肉，就能防止癌變。

他建議，有大腸癌家族病史者，40歲起就要定期做大腸鏡檢查，或是發現排便習慣改變、血便也應立即就醫，千萬不要拖延；至於一般人，50歲起最好每5年做一次大腸鏡。

(中時電子報)