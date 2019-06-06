「追求有價值的事物，過程都不會是輕鬆的」阿默老闆黃睿騰以半手作的堅持，製作出濃郁口感的冰沙。（吳敏菁攝）

「追求有價值的事物，過程都不會是輕鬆的」阿默老闆黃睿騰以半手作的堅持，製作出濃郁口感的冰沙，讓人一喝就陷入冰天泥漿裡，咕嚕、咕嚕離不了吸管，直想一喝到底，創造彰化名產。

老闆黃睿騰退伍後，本從事汽車美容，但意外機緣，投入製作綠豆冰沙，默默地一作20年了，在業界闖出口碑，消費者讚譽不絕，去年和朋友曾珮甄合夥，拓店到彰化市民生路，取名「阿默」，就是默默地作，但相信誠心真意，不會被埋沒。

阿默冰沙品項豐富。（吳敏菁翻攝）

老闆黃睿騰說，早上4點半就起來備料，堅持親手攪拌，添加二砂糖，把綠豆的香氣給完全帶出來，紅豆沙也一樣；雖煞費工夫，但消費者卻喝到了沙沙口感，沁心涼的冰沙，讓人喝到了濃得化不開的香郁，特別地滿足。

阿默冰沙品項豐富。（吳敏菁翻攝）

拓店到彰化市，曾珮甄構思讓店面更有吸引力，櫃台仿貨櫃風格漆上明亮的黃，冰沙款項增多，真材實料外，注入許多創意的驚喜，「來彰化就是要來喝這杯」。

紅配綠，顏色美麗，一半紅豆沙、一半綠豆沙，調整吸管高低，能接連地喝到一口紅豆、一口綠豆，更換美妙滋味；綠豆沙牛奶是招牌，牛奶是紐西蘭原裝進口，濃厚奶香和綠豆是完美的絕配。

此外，宇治金時，是紅豆沙牛奶加抹茶；還有，不紅也難檸檬紅、阿默無糖青等，名子就引人浮想連篇了，艷艷夏日了，就點來喝一杯解祕吧，沉入冰沙包覆天地，痛快地透心涼一夏。

店名：阿默

地址：彰化市民生路137號。

電話：04-7225612、0921046189

營業時間：每天上午9：00至晚上21：30

售價：紅配綠40元、綠豆沙牛奶45元、綠豆沙35元、檸檬綠豆沙45元、不紅也難檸檬紅35元、宇治金時、牛奶尬旺來40元。

(中時 )