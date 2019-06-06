PTT網友發文。(圖/翻攝自「批踢踢實業坊」)

民進黨內面臨總統蔡英文與前行政院長的「英德內戰」，出征人選至今未定；台北市長柯文哲在各家民調穩握約25%支持度，卻始終不鬆口2020到底選不選，讓綠營焦急如焚。有醫學生網友表示，從2017年到2018年綠營對柯的攻勢來看，「白綠」合作已錯過黃金時機，因柯粉的集合已納入太多淺藍和討厭民進黨的人。

網友在PTT論壇發《白綠合作已經錯過黃金時機》一文，寫道：「說實在，2016到2017這兩年民進黨打柯雖兇，但也都在合理的範圍（台北市議員表演性的不算）。直到2018 開始烏賊戰，打到爛的器捐案跟金庫案又被拿出來打，雖然很明顯，並非全綠營都是一樣聲音（畢竟綠柯粉仍多 我的同溫層是這樣子），但就整個柯粉結構，已不可能成功。因為柯粉集合，已經納入太多淺藍和厭民進黨選民。」

該網友更進一步指出：「如果真要白綠合作，只剩下這條路了：蔡英文率幾個大將脫黨支持，柯當總統、蔡當外交部長或副總統、英派大將或脫黨神主牌當行政院長，但是可能性是零。」

其他網友則回應：「白綠合作在提名姚姚那刻已經破局了，別看柯平常菩薩一般，他是很記仇的人」、「一生志業被打成殺人幫兇是我也記仇一輩子」、「不！可是你不能把柯當成普通政客，你覺得他有必要顧大局嗎」、「不可能。柯走藍綠路線才會直接噴光他的柯粉票！柯又沒人沒錢，他不可能打傳統戰的」、「柯最致命的是他如果選上，他底下要用誰」、「柯的聲望有一大半建立在藍綠比爛的情況，如果有一邊突然內政做的很好，那也沒有選柯的必要了」。

(中時電子報)