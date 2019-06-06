正當美國川普政府大力圍剿中國大陸電信巨擘華為公司之際，華為在中國大陸國家主席習近平與俄羅斯總統普丁的見證下，與俄羅斯電信公司MST簽署5G合約，為自5月初以來美對華為發動一連串攻勢後首份海外訂單，預計明年起展開俄國5G網路建設。

美中關係正因貿易戰關係緊繃，而美將中國大陸電信巨擘華為公司視為對國家安全造成威脅，並將其列入出口管制黑名單，由於使用者擔心華為旗下手機無法更新，使其在海外市場大受影響；俄羅斯也因「通俄門」以及限制核武條約等議題，與美關係陷入僵局。此時習近平訪俄，並見證華為接下俄國5G網路建設訂單，兩國聯手抗美意味濃厚。

據《南華早報》（South China Morning Post）6日報導，MTS在聲明中稱，該合約將包括「5G技術的发展以及2019年至2020年第五代網絡的試運行」，而華為副董事長、輪值董事長郭平表示，他對「在5G等具有戰略重要性的領域達成協議，非常滿意」。

此外，正值川普訪英之際，英國仍正考慮是否要對華為5G設備開綠燈。雖然即將下台的英首相梅伊（Theresa May）表示拒絕封殺華為，但將與美在此問題上立場達成一致；早前宣布將競逐首相的衛生暨社會照護部長韓考克（Matt Hancock）表示，在找到國內的替代業者之前，不能禁用華為的設備。

(中時電子報)