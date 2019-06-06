台中市政府持續優化在地投資環境，積極招商拚經濟！市長盧秀燕5日晚上出席台灣區電機電子工業同業公會舉行的108年中部地區第1次出席暨會員代表會議，與近70位中部會員分享「台中富市3」經濟策略，以「前店、後廠、自由港」三大政策，打造台中成為富強城市；公會理事長李詩欽對此表示肯定，台中將是中美貿易戰影響下，台商回流台灣的重要基地。

公會目前共有近4,000家廠商，會員本業及上下游產值、出口值佔台灣工業的一半，是台灣具代表性的產業公會，每半年在中部地區舉辦會員代表會議，今日會議除盧市長以外，經濟部中小企業處副處長胡貝蒂、市府經濟發展局長高禩翔以及公會理事長李詩欽、中區會長魏鎮炎、會策顧問歐正明、秘書長林以專、70位中部會員均到場共襄盛舉。

盧秀燕與在場會員分享「台中富市3」經濟策略，分別說明市府於「前店、後廠、自由港」三大經濟政策作為。「前店」包含拍板定案已延宕20餘年的水湳國際會展中心，並於日前開工動土，盧市長相信可藉此場館媒合國際，強化大台中招商引資能量；「後廠」則是強化台中市中小企業實力，市府透過經費補助、土地提供、稅務減免、制定條例等方法，讓企業在生產、研發等方面得到協助，致力打造優良的投資環境，而針對土地提供部分，盧市長也向在場企業主預告，神岡豐洲二期、潭子聚興等兩個產業園區將於下半年開始預售土地。

「台中擁有最良好的地點！」針對「自由港」部分，盧秀燕強調，台中位於南來北往最適中的地點，不僅搭高鐵南下北上都能在一小時以內到達，市區更因公路系統發達，除了梨山以外，從市中心到境內其他區也不會超過一個小時，相信結合台中海、空港、高鐵及交通區位獨特優勢，創造並提升台中經濟。

公會李理事長致詞時提到，在中美貿易戰影響下，許多台商紛紛回流台灣，而台中就是台商回流三大基地之一。對此，台中市政府也領先六都成立「台商專區」投資單一服務窗口，整合台商返鄉投資相關資訊，提供一站式服務並完整追蹤後續，希望藉此鼓勵更多台商安心投資台中，共創經濟榮景。

(中時 )