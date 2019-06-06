科技部GASE中心舉辦亞太美加研究成果發表會，邀請來自日韓美蒙古等學者參加。（GASE中心提供）

科技部全球事務與科學發展中心（MOST Center for Global Affairs and Science Engagement，英文簡稱GASE）4日於台大舉辦「2019科技部美加亞太區國際合作研究成果發表會」，並邀請台灣計畫主持人與來自美加亞太地區之合作計畫主持人發表研究成果，與在場觀眾進行交流及經驗分享。

GASE中心表示，本次研究成果發表為跨國學者交流活動，由頂尖大學及研究機構推薦，自科技部近3年補助之雙多邊共同研究計畫邀請13位研究學者、專家與國外合作夥伴發表研究成果。

科技部科國司長黃心雅指出，科技部為強化與國際鏈結，陸續與多國政府機構及指標性補助機構（Funding Agency）簽訂合作協議或備忘錄，推動雙多邊科技合作。本次成果發表會的合作計畫國家包括日本、南韓、加拿大、菲律賓、蒙古、俄羅斯及越南等。

GASE中心也提到，本次研究成果主題多元，包含綠能智慧運輸、水庫及集水區水質監測技術、海洋魚類基因庫建立、環境賀爾蒙「壬基苯酚」的細菌分解等；對此，台灣大學副校長周家蓓表示，經由不同國家文化底蘊學者間的對話、提出觀點，將有助於匯入新的能量，促進科學研究的進展。

GASE中心強調，面對科技新世代的產業轉型，以及一日千里的發展趨勢，基於科技無國界的特質，GASE以搭建台灣科研成果與世界的橋樑為成立宗旨，系統性的整合相關資源提供平台與國際夥伴機構並肩同行，未來將定期以成果發表的方式，呈現台灣與歐洲（含歐盟）國家的國際合作成果。

GASE中心簡介：

科技部全球事務與科學發展中心（MOST Center for Global Affairs and Science Engagement，簡稱GASE）是由台灣大學承接科技部計畫成立，協同臺灣師範大學與臺灣科技大學共同為國內大專院校服務，目的是有效且即時地將國內科技發展動態與研究亮點傳遞廣宣至國際。

GASE中心每月月底對全球發送英文電子報(Newsletter)，引介台灣科研亮點研究，藉以打造臺灣科研的國際品牌，促進國際合作與產學鏈結，期能以科研力量佈局全球，讓台灣具優勢之科研領域卓越成就推升具國際能見度。

(旺報 )