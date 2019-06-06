總統蔡英文（中）由立委蔡培慧（右）及水里鄉長陳癸佑（右2）等人陪同在義民廟上香致意。（資料照/楊樹煌攝）

20190605中天新聞 小英五月拜43間廟 網酸：總統在廟裡辦公？

最近有網友統計，總統蔡英文5月拜了43間廟，平均一天拜1.5間廟，恰逢民進黨內總統初選民調前夕，有網友酸，這麼害怕賴清德?「蔡總統的辦公室是不是搬到廟裡去了？」對於拜廟太多被酸廟婆，蔡總統無奈回應，總統應該要跟基層互動，拜廟和鄉親溝通是「接地氣」表現，如果不去又被批評「不接地氣」。

最近有網友質疑，蔡總統的辦公室是不是搬到廟裡去了？因為前行政院長賴清德宣布參加初選後，蔡英文拜廟行程突然增加很多，網友統計五月份她拜了43間廟，平均一天拜1.5間廟。

有藍營臉書粉絲頁說「沒有統計不知道，統計之後嚇一跳，原來小英這麼害怕清德，而且，行程好多好滿～國政還有時間處理嗎？一天還曾跑了五座廟，也太厲害了吧！菜廟公你應該去收驚的。這種總統，真是無言。」

對於拜廟太多被網友狂酸，蔡英文也無奈回應，總統應該要跟基層互動，拜廟和鄉親溝通是「接地氣」表現，如果不去又被批評「不接地氣」。

對於小英最近狂「抱佛腳」，國民黨文傳會副主委黃子哲說，這背後有很強的政治意味，跑自己的選舉攤，怎麼可能不讓外界質疑或批評這些行程是公器私用?利用國家資源去挹注自己的選舉呢?台北市長柯文哲受訪時也說，「人家說今天小英怎麼打賴清德，明天就怎麼打你，我聽了好害怕。」

(中時電子報)