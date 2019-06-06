國際間有個iEARN組織每年提出幾項全球性議題，舉辦各國的國、高中學術專案交流，選到相同議題的學校，可透過網路視訊等方式進行交流，再發表成果，台灣今年舉辦地區性發表會，連續參賽10年的聖功女中奪得3特優3優等獎項。連指導老師也獲獎。

聖功女中今年在台灣舉辦的iEARN地區賽中，以關懷海洋生命、手機成癮與新興產業、食安危機、女性主義等國際性議題作為成果發表，接連參與北區、中區、南區3場比賽，3場比賽都獲獎。

聖功女中在這項國際比賽中，年年都有好成績，主要是指導老師林怡君參與這項專案計畫已10年，對比賽內容與評分相當熟悉，可以真正帶領學生經由iEARN專案式的學習達到效果。

在這次南區成果發表中獲得特優的同學吳育綺，同時擔任學校iEARN國際交流社社長，她從國中即開始參與各種全球性的議題探索，這次她以女性主權專案討論獲得特優，在作專案的過程中，從撰寫英文講稿到製作道具都一手包辦，自認最大收穫是提升了自我思考和語文表達能力。

林怡君表示，透過專案式的學習，可以引導學生將所學跟生活結合，養成自動自發的學習習慣，符合即將上路的108新課綱「素養」導向學習理念，希望學生未來都能在全球化社會中，養成跨文化溝通能力，成為世界公民。

(中時 )