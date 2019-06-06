新聞挖挖哇：ＸＸ人驕傲什麼？(影／取自YOUTUBE)

近來因生活習慣、觀點或資源等差異，南北部人開始互相比較，只要說到兩邊差異，就會出現不少「戰南北」言論，「天龍人」也成為揶揄台北人的代稱，用來諷刺他們傲慢自私，不懂得民間疾苦，對此，美女眼科醫師黃宥嘉在節目中說出台北人為什麼傲慢的原因。

《新聞挖挖哇》最新一期找來不同縣市的來賓，探討這些人在驕傲什麼？其中台北一直給外界有「天龍國的傲慢」感覺，黃宥嘉認為如果社會大眾重視的是金錢、住宅、坪數後面代表多少錢，就會產生傲慢，「你告訴別人住哪一區的時候，不是只是說住哪，而是要告訴對方你有多少資產」。

所以台北市人對其他縣市的態度，同樣在台北市內也是一樣，當你說出你住哪個路段時，代表的是你家世背景怎樣、財力如何，「這是很快反應在台北市人心目中的價值」，她認為這背後的意義是，台灣人民太注重要不要賺錢、這個人有沒有錢、他住什麼房子，所以當這些議題變得重要時，就演變天龍國人會覺得有權利對別的區域的人傲慢。

主持人鄭弘儀也補充他覺得台北真的是好地方，雖然各地方都有自己特色，但必須承認「台北有很多地方是別的地方跟不上的」，大部分資源都在台北，不是別的地方不好，但台北真的得天獨厚。

(中時電子報)