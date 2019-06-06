國防部：採購M1A2戰車進度正常 10:132019/06/06 中時 呂昭隆 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 針對《路透社》報導「美擬售臺108輛M1A2戰車、1,240枚拖式飛彈、409枚標槍飛彈及250枚刺針防空飛彈」乙情，國防部今(6)日表示，上述4項軍購案，本部已提出「發價書需求信函(LOR for LOA)」，目前均按相關軍售程序執行，進度正常。 國防部強調，美國基於「臺灣關係法」與「對臺六項保證」，持續提供我國防衛性武器，有助於提升國軍戰力並鞏固臺美安全伙伴關係，確保國家安全與維持區域和平穩定。 (中時 ) #飛彈 #國防部 #安全 #關係 #進度 也許您會感興趣 推薦閱讀 美國務卿：南海部署軍力助推經濟 04:092019/06/02 焦點新聞 國軍變更心戰喊話教範 「共軍弟兄」改「敵軍弟兄」 15:162019/06/02 軍事 國防產業發展條例強勢通過 國防部：不會獨厚中科院 19:372019/06/02 軍事 俄國R-27空對空飛彈大升級 洗刷盲火箭惡名 22:462019/06/02 軍事 回應大陸國防部長談話 國軍「不求戰 不畏戰」 11:342019/06/03 軍事 陸媒：勿把國台辦的事 搞到國防部 04:102019/06/04 話題觀察 俄國新式攔截飛彈 速度驚人 19:502019/06/04 軍事 火箭軍實射東風-15 重演台海危機 04:092019/06/05 焦點新聞 美國印太 大陸硬態 04:102019/06/05 時論廣場 「雄風飛彈之父」韓光渭過逝 享壽89歲 20:512019/06/05 軍事 軍事熱門新聞 不只福特級 陸003航母1次要造2艘 - 海軍 共軍發動太平洋突襲 美軍要如何對抗？ - 軍事 F-35勝！美空軍F-15EX採購案碰了大釘子 - 軍事 數字諾曼地：最大兩棲戰役耗費了什麼 - 軍事 國防部：採購M1A2戰車進度正常 - 軍事 - 中時 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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