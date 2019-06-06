針對《路透社》報導「美擬售臺108輛M1A2戰車、1,240枚拖式飛彈、409枚標槍飛彈及250枚刺針防空飛彈」乙情，國防部今(6)日表示，上述4項軍購案，本部已提出「發價書需求信函(LOR for LOA)」，目前均按相關軍售程序執行，進度正常。

國防部強調，美國基於「臺灣關係法」與「對臺六項保證」，持續提供我國防衛性武器，有助於提升國軍戰力並鞏固臺美安全伙伴關係，確保國家安全與維持區域和平穩定。

(中時 )