台北地檢署指揮廉政署偵辦內政部資訊中心前主任施明德貪汙案，發現大同、神通電腦公司在得標的電腦、資訊設備特定標案，疑涉有圍標等不法弊端，涉嫌違反「政府採購法」，經搜索大同、神通電腦公司，並以被告、證人身分約談神通集團少東苗華斌6人到案，檢察官複訊後將6人請回。

檢廉是疑施明德經手的多項標案中，包括大同公司等多家廠商得標的標案，招標過程亦疑涉不法，疑有圍標或綁標情事，因此在施明德羈押期限屆滿前，進行新一波搜索約談。

移民署採購疑案 苗華斌等訊後請回（中天新聞）

(中時 )