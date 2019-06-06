移民署採購疑案 苗華斌等訊後請回 10:212019/06/06 中時 張孝義 、 陳科廷 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 移民署採購疑案，苗華斌等訊後請回。 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 台北地檢署指揮廉政署偵辦內政部資訊中心前主任施明德貪汙案，發現大同、神通電腦公司在得標的電腦、資訊設備特定標案，疑涉有圍標等不法弊端，涉嫌違反「政府採購法」，經搜索大同、神通電腦公司，並以被告、證人身分約談神通集團少東苗華斌6人到案，檢察官複訊後將6人請回。 檢廉是疑施明德經手的多項標案中，包括大同公司等多家廠商得標的標案，招標過程亦疑涉不法，疑有圍標或綁標情事，因此在施明德羈押期限屆滿前，進行新一波搜索約談。 移民署採購疑案 苗華斌等訊後請回（中天新聞） (中時 ) #電腦 #公司 #大同 #神通 #施明德 也許您會感興趣 推薦閱讀 北市大同區槍擊案 警速逮槍手 11:292019/06/02 社會 大同假外資仍未釋股 顧立雄：絕對不具投票權 15:522019/06/03 財經 尚志資產Q1每股配息795.45元 挹注大同上半年財報 20:012019/06/03 財經 陸資半年內要出清股票 大同股價暴跌 10:352019/06/04 財經 《電機股》陸資「大同條款」上路，大同再演2字頭保衛戰 11:422019/06/04 財經 端午連假 大同寶寶快閃鹿港桂花巷 21:062019/06/04 財經 林蔚山家人攙扶北所報到 明送宜監 13:482019/06/05 社會 偵辦施明德涉貪案 檢廉搜索大同神通約談6人 19:372019/06/05 社會 林蔚山辭華映、尚志資產董座 21:312019/06/05 財經 施明德涉貪案 約談神通少東苗華斌 23:362019/06/05 社會 社會熱門新聞 GG了 笨賊闖空門反遭女屋主性侵整夜 - 社會 膠帶封口繩綑綁 年輕女慘遭Uber司機SM - 社會 4女住摩鐵 深夜赫見「頭小姐」 - 萬象 普悠瑪列車翻覆 陳菊愛將下台 - 社會 - 中時 窒息性愛奪命？她約炮歐巴成裸屍 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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