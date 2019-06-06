107年度職業安全衛生攝影徵選比賽得獎作品-檢測作業。（台中市政府提供）

「一張好照片勝過千言萬語！」台中市政府勞工局持續建立友善職安環境，除落實各項政策與監督，加強與相關公會溝通合作，更舉行職業安全衛生攝影徵選比賽，今年以「預防職業傷病」為主題，徵求勞工工作時相關職場危害預防措施的照片，期待鼓勵更多人關心職場安全衛生相關議題，徵件自即日起至7月31日止，最高獎金1萬元。

勞工局長吳威志表示，一件職業傷害的發生，代表至少一個家庭的破碎，此次比賽特別以「預防職業傷病」為主題，經由勞動者視角，運用攝影方式記錄各行業從事勞動的工作者影像，並藉由優選作品的視覺感官刺激，提升民眾對職場安全衛生危害預防的認知，傳達出職場危害無所不在，預防刻不容緩的觀念。

比賽徵件時間自即日起至7月31日止，預計從參賽者中甄選出前3名及7名佳作，共計10件優秀作品，分別頒發獎金及獎狀：第1名可獲得獎金1萬元整、第2名可獲獎金8,000元、第3名可獲獎金5,000元、佳作可獲獎金1,000 元。10件優秀作品將刊登於勞工局及台中市勞動檢查處網頁，並將於安全衛生宣導活動陳列展出，讓民眾一起感受預防職業災害的重要性。

勞工局歡迎對職業安全衛生議題有興趣的攝影愛好者前來挑戰，比賽簡章可於台中市勞動檢查處網站( https：／／www.doli.taichung.gov.tw／ )下載，活動詳情可洽台中市勞動檢查處鍾先生04-22289111分機36611。

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