高雄市長韓國瑜喊出至2020是中華民國保衛戰，蔡英文總統今天強調，保衛中華民國、保衛台灣「就是現在進行式」，她從爭取國際更多支持、維持兩岸和平穩定、推動新南向政策等多個面向，來讓台灣受到更好的保護，「國際間現在覺得台灣是個可以信賴的夥伴」。

蔡英文今天接受亞洲電台專訪，以外交為例表示，「最近有兩件事國內人民就覺得蠻好的」，一是美國海軍軍官學校舉行畢業典禮，「中華民國的國旗就在那裡」，一是今天下午「北美事務協調會」將改名成「台灣美國事務委員會」，這不只是台美關係的重要突破，在國際上也是一個突破。

主持人也關切近來與索羅門群島的邦交，蔡英文表示，中國版圖很大可以用的資源也多，但過去這段時間，很多之前被中國資源吸引走的台灣邦交國，大家開始發現中國的承諾不一定做得到，承諾的基礎建設也都沒有到位。

中國積極拓展對外實力，她說，現在很多主要國家也發現到這個事實，擔心中國持續用龐大的資源，拓展它的影響力，因此他們也開始對這些開發程度需要幫忙的國家主動給予協助。

蔡英文強調，在處理國際關係的時候，我們不僅要顧及到美國等各方面的國家，兩岸關係上也要慎重的處理，因此在過去的兩三年我們都是一個不挑釁的態度，「但很重要的原則就是底線被威脅的時候，就要明白的表態」。

今年1月2日對岸領導人習近平提一國兩制台灣方案，她說，這對台灣人來說這是不能夠接受的事情，做總統的，在這個時候不能夠含糊以對，不能夠說不做任何的表態，必須要講清楚，這件事沒有模糊的空間，國際間才能知道台灣人的決心。

對高雄市長韓國瑜提到2020是中華民國保衛戰，蔡英文強調，保衛中華民國、保衛台灣就是現在進行式，她從幾個面向來讓台灣受到更好的保護，第一個就是爭取到很多國際的支持，國際間現在覺得台灣是個可以信賴的夥伴。

第二個在在兩岸的處理上，她非常謹慎不挑釁，「但要講清楚的時候我也會講清楚」，希望維持一個和平穩定的兩岸局勢，雙方要避免擦槍走火的意外。

她說，更重要的是我們要開始發展很多對外的關係和對外的市場，新南向政策就是一個很明顯的例子，蔡英文強調，很多國家現在也開始在做，這是一個必須要的趨勢，因為這個地區市場最大，開發能量也最大。

蔡英文表示，現在韓國、日本、美國、歐洲所有的國家都聚焦在新南向，三年前開始我們就聚焦在新南向，這幾年在新南向的國際貿易和民間交流的進展非常大，也跟其他國家合作計劃，大家一起來做。

(工商 )