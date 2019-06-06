鄭秀文與許志安的婚姻被認為是圈內最感人的愛情之一，沒想到今年4月許志安驚爆婚外情，在計程車上跟小21歲的女星黃心穎忘情舌戰，「安心出軌」事件引起全港公憤，事後許志安開記者會淚崩道歉，老婆鄭秀文出乎意料選擇原諒，之後沒再提起過腥夫，而近日準備推出新專輯的她，昨突然po文，看似宣傳新歌，但內容卻讓人覺得跟「安心出軌」事件不謀而合。

鄭秀文將推出新專輯，昨則po出長文，寫道：「很少人能在一生當中無風無浪地走完人生，也沒有完美無暇的人」、「有時我們做對，有時我們會犯錯，有時我們需要去寬恕，有時我們渴求被原諒，有時我們擇善，有時我們取惡，有時我們以為很懂得自己，有時我們其實需要好好認識自己」，也說身為一個凡人，人生必定經歷一些事情，好在對與錯或好與壞當中，煉成為一個更好的人，並從錯誤中學習成長。」

鄭秀文更坦言「誰都有過錯，我也不例外，這是人人領悟的必經過程」，而她寫的這些，其實是新歌〈我們都是這樣長大的〉的歌詞意涵，但港媒大膽影射這是鄭秀文藉新歌在回應許志安出軌事件，多數粉絲跟網友也覺得這主題與其不謀而合，看了更加心疼，嘆：「只要妳不委屈求全就好，我們只要妳開心」。

(中時電子報)