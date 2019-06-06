只要柯瑞持球，暴龍隨即派出兩人包夾防守伺候。(美聯社)

DANNY

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GREEN pic.twitter.com/WJPL1FISM3 — Toronto Raptors (@Raptors) 2019年6月6日

改到勇士主場進行的總冠軍賽G3，受到「浪花弟」克雷湯普生因傷缺陣影響，儘管柯瑞攻下季後賽生涯新高47分，仍然不敵暴龍先發5人得分全都上雙的平均火力，勇士終場109比123吞敗，且以1勝2敗落後，接著G4在8日登場。

直到賽前10分鐘才確定克雷湯普生缺陣的勇士，改由李文斯頓先發，不過勇士首節幾乎只看柯瑞飆分，其他隊友表現都很失常，也讓暴龍趁機擴大領先到12分之多，打完首節，暴龍36比29領先，柯瑞首節就摘17分、6籃板。

暴龍次節重兵防守柯瑞，只要柯瑞一持球，就有人直接貼上去，也讓柯瑞進攻威脅頓減，暴龍順勢擴大領先到14分，幸好柯瑞在上半場結束前，一口氣連取6分，幫助勇士努力縮小雙方差距，上半場結束，勇士仍以52比60落後。

記取前役教訓，暴龍第3節打來小心翼翼，每當勇士想要追近，里歐納德、范維利特及羅瑞等人都能及時投進外線重新拉開，甚至丹尼格林也在此節快結束時接連投進3顆三分球，打完前3節，暴龍96比83領先，柯瑞已拿40分之多。

勇士雖在末節一開始打出6比0，可惜接下來暴龍徹底主宰戰局，尤其是羅瑞火力全開，幫助暴龍打到最後5分41秒，仍以111比94大幅領先地主勇士，來到最後1分37秒，范維利特投進關鍵三分球，勇士也確定提前宣告放棄了。

不過林書豪總算迎來總冠軍賽生涯首次上場，他在最後51.7秒被換上場，可惜卻沒任何數據進帳，只是上來幫忙把比賽打完，但這對豪哥的意義格外不同，起碼在他職業生涯當中，總算第一次嘗到總冠軍賽上場的滋味。

暴龍以里歐納德30分最高，羅瑞23分居次，席亞卡與丹尼格林各有18分，馬克蓋索17分，范維利特11分，伊巴卡雖只拿6分，卻有6火鍋；勇士除了柯瑞，得分次高的是卓雷蒙格林17分，伊戈達拉11分，只能說勇士板凳沒能挺身而出。

(中時電子報)