普悠瑪列車翻覆 陳菊愛將下台 10:282019/06/06 中時 李忠一 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 吳宏謀。（資料照 姚志平攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 歷經7個多月調查，普悠瑪列車翻覆案宜蘭地檢署將在今天（6日）偵結，這起重大意外釀成18人死亡，逾200人傷，也撼動政界，被外界認為是陳菊人馬、時任交通部長的吳宏謀因此下台，成為任期不到5個月的交通部長。 普悠瑪列車翻覆後，時任交通部長的吳宏謀隨即驅車前往宜蘭，比當時的行政院長賴清德還早一步到達意外現場，當時吳宏謀擔任部長僅3個月，儘管不少人認為這是「非戰之罪」，但吳宏謀在當晚向賴清德請辭，直到同年12月1日請辭獲准。 (中時 ) #部長 #吳宏謀 #普悠瑪 #交通部長 #交通 也許您會感興趣 推薦閱讀 普悠瑪事件求償 台鐵擬告日商 04:092019/06/02 社會新聞 陸國防部長：願努力爭取和平統一 但絕不承諾放棄動武 11:262019/06/02 兩岸 用稀土戰反制美國？陸商務部這麼說 09:442019/06/03 財經 回應大陸國防部長談話 國軍「不求戰 不畏戰」 11:342019/06/03 軍事 賴清德：若當選推憲改 採偏內閣制的雙首長制 22:262019/06/03 政治 英安全部長指英尚未決定5G是否使用華為 20:232019/06/04 國際 普悠瑪翻覆意外偵結？ 宜檢6日說明 23:522019/06/05 社會 高鐵延伸宜蘭 挨批為選票撒錢 04:102019/06/06 財經焦點 普悠瑪翻覆案 宜檢11時發布偵結結果 09:102019/06/06 社會 台鐵卸責司機員自責 民意轉向關鍵 09:372019/06/06 社會 社會熱門新聞 GG了 笨賊闖空門反遭女屋主性侵整夜 - 社會 膠帶封口繩綑綁 年輕女慘遭Uber司機SM - 社會 4女住摩鐵 深夜赫見「頭小姐」 - 萬象 普悠瑪列車翻覆 陳菊愛將下台 - 社會 - 中時 窒息性愛奪命？她約炮歐巴成裸屍 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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