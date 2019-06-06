歷經7個多月調查，普悠瑪列車翻覆案宜蘭地檢署將在今天（6日）偵結，這起重大意外釀成18人死亡，逾200人傷，也撼動政界，被外界認為是陳菊人馬、時任交通部長的吳宏謀因此下台，成為任期不到5個月的交通部長。

普悠瑪列車翻覆後，時任交通部長的吳宏謀隨即驅車前往宜蘭，比當時的行政院長賴清德還早一步到達意外現場，當時吳宏謀擔任部長僅3個月，儘管不少人認為這是「非戰之罪」，但吳宏謀在當晚向賴清德請辭，直到同年12月1日請辭獲准。

(中時 )