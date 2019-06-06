圖為中醫師陳峙嘉 (翻攝自 FB)

夏天到了，就是要來碗「苦瓜蓮子湯」降火氣！43歲的帥哥中醫診所院長陳峙嘉醫師，在臉書PO出「苦瓜蓮子湯」教學影片，大秀廚藝。他表示最近夏天到了「心火太旺，嚴重走心」，需要一碗苦瓜蓮子湯、清心降火，但才剛開始料理，鍋子就燒焦、冒煙，整碗湯飄著焦味，瞬間變成搞笑片。

當陳峙嘉醫師把苦瓜、蓮子、排骨、鳳梨等材料都備好，終於開始第一步炒蒜頭爆香，小魚乾、豆鼓丟下去，煙突然從鍋底一陣陣冒出來，食物越來越黑，黏在鍋底飄出焦味。「煙怎麼那麼大？啊..加熱水…快拿碗，乾！怎麼這時候壞掉，水按不出來！」最後他只好把菜名改為焦味苦瓜蓮子湯，「多了焦香味，一定更好喝！」

對此，網友們看了笑翻，「看到燒焦那段我想轉台了」、「碳烤口味」、「看來真的很生氣，才變焦味苦瓜湯。」、「早該喝了，你已經走心很久了！」

●苦瓜蓮子湯

材料：鳳梨少許、小魚乾10g、豆鼓20g、蓮子50g、蒜頭1顆、排骨250g、苦瓜1顆

作法：把苦瓜切成能入口的大小，排骨川燙至熟，接著蒜頭、豆鼓、小魚乾爆香，加水、把鳳梨、苦瓜、蓮子、排骨放入煮滾20分鐘就完成。

苦瓜蓮子湯材料：鳳梨少許、小魚乾10g、豆鼓20g、蓮子50g、蒜頭1顆、排骨250g、苦瓜1顆。(翻攝自 中醫師 陳峙嘉FB)

蒜頭、小魚乾、豆鼓丟下去爆香，結果燒焦了。(翻攝自 中醫師 陳峙嘉臉書)

加熱水下去，想救回苦瓜蓮子湯。(翻攝自 中醫師 陳峙嘉臉書)

(中時電子報)