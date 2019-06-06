外交部日前主動發佈，國安會秘書長李大維赴美與白宮國安顧問波頓會晤，深化台美雙方交流合作。美國在台協會前主席卜睿哲（Richard Bush）今天在廣播專訪表示，這次會面反映了川普政府對中國在東亞地區擴張的負面態度 ，特別是在對台灣的企圖和野心更加顯著，「然而我不認為任何人應該把這個會晤解讀為挺蔡 ，這是反映美台利益的一致。」

卜睿哲指出，1996年後有過幾次台灣國安會秘書長和白宮副國安顧問見面，他在擔任AIT主席時也曾參加過幾次 ，華府會希望和盟友就安全議題保持更密切的聯繫，現在情勢的確比較緊張，但不是危險的程度。

對於蔡英文政府執政至今的外交政策，卜睿哲認為，華府是持正面評價，因為蔡英文努力維繫台美關係與兩岸關係之間的平衡，尤其在北京拒絕對話共存，且不理睬蔡英文再三保證的維持現狀，因此華府認為是北京在改變現狀。

被問到美國對台三公報一法的政策主軸是否需要調整？甚至與中華民國復交？卜睿哲說，目前美台關係良好，是因為兩邊利益趨於一致，而且強化了溝通，也沒有看到更動、調整三公報一法的必要性，「只是開啟這個話題就可能招致麻煩。」

卜睿哲直言，恢復邦交也不太可能（dont see much possibility），根本原因是美國和中華人民共和國關係正常化的承諾之一，就是與台灣只能非官方往來，如果恢復邦交，勢必會更嚴重地衝擊美國和中國的關係，牽動很多層面、事涉重大。

(中時 )