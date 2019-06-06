網路近日再次出現特定帳號，拿出不實「舊聞」，造謠台中市長盧秀燕恢復老人健保補助政策跳票。台中市政府新聞局長吳皇昇6日嚴正駁斥此為「長青樹」等級的不實謠言，蓄意抹黑，市民早已見怪不怪，市府已多次說明正積極推動恢復老人健保補助，前任市府沒編列老人健保補助經費，新市府團隊面對問題並積極籌措預算，如果這次議會定期會通過，今年7月後將正式上路。

吳皇昇表示，前市府取消老人健保補助，新增的敬老愛心卡計程車補助，卻在欠缺配套措施及查核機制下倉促上路，造成敬老愛心卡被冒用、盜刷、診所掛號費標準不一等問題，不符公平正義；尤其依107年執行狀況推估，今年所需經費至少10. 8億元，前市府卻僅編列2.89億元，顯不足以負擔。對民眾而言，不只導致原有的補助沒了，又有諸多不公平問題，將引發廣大民怨。

「好的政策當然延續，不好的政策調整改善！」吳皇昇強調，新市府團隊上任後重新檢討，敬老愛心卡延續每月1,000點補助額度不變，搭計程車調整每趟次補助50元、門診每次補助基本部分負擔50元；市府也積極推動恢復老人健保補助，預算順利通過，可望今年7月後上路，讓資源更全面、更實質用在長輩身上。

除老人福利，新市府團隊也非常重視青年就業及發展，在市長盧秀燕指示下，今年7月勞工局將先成立青年事務股，同時也將成立青年諮詢委員會推動青年政策；勞工局、經濟發展局也將主動籌辦青年就業、創業輔導、職場體驗及青年工讀等4大業務，給年輕朋友更多機會，一起實現盧市長「台中富市3」的繁榮城市願景。

(中時 )