去年九合一民進黨大敗，外界質疑蔡英文總統能否為民進黨贏得勝選？蔡英文今天以全民減稅、國防自主和離岸風電為例，強調打地基工作「三年有成」，大家感受到執政成績，一定要讓她把工作完成，「如果現在總統不連任就前功盡棄，三年打下的基礎也白費了」。

九合一選舉之後，蔡英文總統民調一度跌落谷底，讓外界和部分民進黨支持者對蔡英文失去信心，擔心若黨內提名蔡無法打贏2020總統大選。

蔡英文今天接受亞洲電台專訪表示，再大的困難，她都會去面對，也認為會等到撥雲見日，這些年她也遇到一些困難，經過三年，困難也一樣一樣解決，大家也都感受到執政的成績，很多人過去不諒解，現在也逐漸了解。

她說，很多重大的改革和變革，都需要打基礎，打完基礎之後再一步一步向前，就像是蓋房子，要蓋好需要一段時間，「如果現在總統不連任，就前功盡棄了，過去很辛苦花了三年打下的基礎也都白費了」。

她說，過去我們在外交層面打開了更多的可能性，農業市場也打開了很多，像是新南向國家、日本、韓國，農產品甚至都賣到中東去了，美國北美市場也持續在打開，我們整體的佈局是對外關係呈現一個多元性，因為多元產生平衡，也就更穩固。

在國內經濟方面，她說，過去三年也是在打基礎，過去我們靠外銷，但是國際市場因為最近幾年國際局勢變化很大，若靠出口維持經濟成長風險比較高，所以這幾年我們持續強化內需市場，除了傳統的方法之外，還加了很多新的元素。

她舉例，像是國防產業，我們所需要的武器裝備系統，能夠自己做的我們都自己做，一方面製造產業新的商機，我們的零組件很強，「台灣有什麼做不出來的呢？」只要我們聚焦在這個上面，用國家的資源我們一定會成功。

另一項就是用電，我們開發了再生能源，尤其是離岸風電，在彰化外海離岸風電場，三年來從修改法規開始，現在世界主要的幾家風力發電廠也都已經到台灣來投資，他們要以台灣為基地再擴散到其他亞洲的地方，帶動台灣其他產業。

她也以今年五月報稅為例，「這是有史以來最大的減稅方案」，是2016她告訴當時的行政院長林全去做，2017年送進立法院，2018年開始實施，2019年報稅的時候大家才感受到，稅改地工程花了三年才讓人民有感受，「這個期間我們就必須要撐住」。

蔡英文強調，這三年算是打地基，還要有續航力，讓台灣脫胎換骨需要花時間，打地基過程比較辛苦，有時會覺得好吵、塵土飛揚，等到地基工程完成，成績一一浮現的時候，就會覺得過去一切都值得。

(工商 )