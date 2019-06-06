台灣學生近幾年在國際設計競賽嶄露頭角，獲獎連連，而修平科技大學數位媒體系師生也是設計獎中的常勝軍，其關鍵人物就是指導教師馮文君，擁有豐富業界實務經歷的她堅信要了解潮流趨勢、才能有好創作，馮文君的作品也獲German Design Award - Special 2019殊榮。

能在國際大賽中脫穎而出，馮文君說，關鍵在進行設計案前要先做田野調查，必須充分了解品牌理念、定位與內在的精隨，再將主題融入構思；在課堂中，她也藉由讓學生接觸國外設計作品，了解國際上大家關心的潮流趨勢或新聞議題，藉此拓展視野、發揮創意概念。

除須廣泛調查、了解趨勢，馮文君強調，最後則要根據每名學生不同的特質，分別提出主題意象與視覺傳達的建議。

校方指出，任教多年的馮文君不遺餘力進行產學案視覺傳達創作，讓自己充滿創作能力，並感染學生、一同投入各類廣告設計，讓學生不僅獲取專業技能，也得到滿滿的創作自信，她的學生陳宇謙3年前以鐵絲網摺疊出象徵難民潮的情境、奪下2016年Adobe Design Achievement Awards。

馮文君曾任知名企業設計主任、創意總監等職務，是多年來國內外一級設計競賽的常勝軍，她的學生孫垣琪、廖浚豪去年皆獲得時報金犢獎優等獎。而IF Communication Design Award、reddot Communication Design Award、Good Design Design Award、German Design Award 等大賽也都有馮文君榮耀獲獎的印記。

(中時 )