坊間流傳的避孕方法百百種，到底哪種效果最好？藥師表示，常見口服避孕藥有事前及事後兩種，事前避孕藥在完全沒有忘記吃藥的情況下，避孕效果非常高，不過除了要注意用藥的時間，還有些族群不能吃。

根據調查，台灣18-45歲女性，近五成有自主避孕意識，採取的避孕行為依序為：使用保險套(78.4%)、計算安全期(36.2%)、體外射精(29.5%)、口服避孕藥(25.4.%)、子宮內避孕器(6.5%)、避孕貼片(5.3%)。

目前臨床研究顯示，避孕效果最好的是口服事前避孕藥，有九成九的成功率。不過《每日健康》報導，藥師甘誼文指出，下列4大族群不建議使用；

一、 有血酸病史

二、 35歲以上有抽菸者

三、 有荷爾蒙相關疾病

四、 懷孕、哺乳

甘誼文說，避孕藥的成份是模擬人體正常的荷爾蒙分泌，發揮暫時性的避孕效果，停止用藥後還是可以恢復生育能力，若有準備要懷孕，建議可以在半年前開始停藥，讓卵巢、子宮機能慢慢恢復，並不會導致不孕。

(中時電子報)