交通部今日正式公告Uber條款，預計10月9日就可開始取締，等於正式判Uber死刑。交通部今日邀請網路叫車平台自救會代表會面，然而自救會表示，缺少相關利害關係人的討論會議沒有任何意義，因此拒絕出席。交通部表示，會談大門永遠敞開，歡迎自救會隨時聯繫。

網路叫車平台自救會表示，希望會議是平台、業者、司機、消費者之間的真正開誠佈公，而交通部已於今日上午公告修法，司機群紛紛躁動不安。其實我們只是最基層的勞工，實在沒有這麼多算計與權謀，只有誠懇提出請求，無奈昨日次長先行婉拒自救會對於今日會議的三點訴求，因此自救會只好拒絕出席。

自救會表示，交通部今日上午最後一刻告知願意直播，肯定其誠意與勇氣，也將持續等待交通部的誠意，而交通部所承諾的下次會議邀請各方代表人，並全程直播，自救會必定出席。

交通部表示，自救會原本提出七位與會人員名單，王政次為能充分瞭解駕駛困難，特別請路政司4日電洽自救會廣邀駕駛參加，並已更換為大型會議室，期待與駕駛碰面。

交通部指出，自救會主張會面要公開並直播，因此也同意於交通部臉書同步直播，惟自救會仍表示今日不參加會談，甚為遺憾，而會談大門永遠敞開，歡迎自救會隨時聯繫。

(中時 )