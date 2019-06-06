新竹男子林春雄和女友黃曉雲等同夥，4年前輪姦邱姓少女還殘忍焚屍，高院更一審斥責首謀林春雄罪行重大將他判處死刑、其他3名共犯判無期徒刑、黃女判刑20年，經最高法院撤銷後，更二審認定林男沒有悔意仍判處死刑，其餘4名男女判處無期徒刑。全案可上訴。

高院更二審則認為，14歲的少女被這些人帶到郵局、國小、橋下毆打，再遭輪姦，甚至連她死了還被汽油焚屍，審酌再三，認為毫無悔悟之心的累犯林春雄應該判死刑，共犯陳哲儒、古志強、何文軒、黃曉雲全處無期徒刑。

本案一審將5名惡煞判處無期徒刑，高院改依傷害致死等罪各判處 無期徒刑至20年不等徒刑，但更一審認為，林男等人惡性重大，其犯 行均不可輕饒，依殺人罪論處無期徒刑、20年徒刑，林男是主謀且犯 後後沒有悔悟，為符合社會上普遍認的法價值將他判死。

但最高法院審理後卻認為，法醫研究所解剖報告稱少女「但及早送醫，應有不小存活機會」，黃女在現場且對其他人性侵少女沒有意見，林春雄等人喝完保力達B一瓶後有沒有辨識力降低狀況等5項理由，撤銷死刑判決，再度發回更審。

高院更二審則認為，14歲的少女被這些人帶到郵局、國小、橋下毆打，再遭輪姦，甚至連她死了還被汽油焚屍，審酌再三，認為毫無悔悟之心的累犯林春雄應該判死刑，共犯黃曉雲陳哲儒、古志強、何文軒判處無期徒刑。全案可上訴。

(中時 )