國民黨內總統初選競爭激烈，昨則有中常委在中常會中質疑黨中央高層有人選邊站，更有中常委直接點名黨副主席郝龍斌。郝龍斌今日上午與黨中央提名小組拜會前立法院長王金平，並在會前受訪澄清，自己做的所有事情，都是為了團結勝選，「我不是選邊站」。

郝龍斌指出，五人小組最重要的責任之一，就是徵詢所有總統候選人的意願，協助他們做參選活動，而「中立不是冷眼旁觀、放任互打，我所有作為都是在協助他們，讓他們有機會充分表現，甚至如果彼此間有些誤會，我來協助溝通」。

他強調，自己做的所有事情，都是為了團結勝選，不是選邊站，而中常會是最高權力機構，過去在會中所有決議、事情，大家都清楚是在協助所有總統候選人，尤其是解決高雄市長韓國瑜參選的問題，所以有任何中常委覺得在選舉中有任何不公的地方，就應該直接建議或提出，讓黨中央來協助解決，而不是泛泛地說不公平，「這樣讓其他有陰謀的人，有見縫插針機會，這是不利團結的」。

郝龍斌也說，現在5人小組及黨中央最重要、要做的事情，就是如何促進團結，尤其初選過程中，不要彼此間互打造成爭議，將來不利於團結，「這就是我們現在積極在做的事情」。

被問及韓粉、郭粉可能互相攻擊，黨中央如何因應？郝龍斌則說，自己跟韓國瑜、鴻海董事長郭台銘都溝通過，但要要求韓、郭節制這些「粉」，不要互相攻擊、互打很難，因為到底這些「粉」在哪裡也沒人知道，而最基本能做到的事，就是他們身邊的人不要放話攻擊對方、互打，「我覺得這點能做好」，同時主要候選人也能對外呼籲彼此支持者不要攻擊對方。

他進一步說，不管怎樣，將來初選結束，大家都要團結起來，且自己一直相信國民黨不團結一定輸、團結都不一定贏，所以怎樣團結爭取勝選，相信是所有候選人共同目標及理念。

(中時 )