知名美食節目《波登不設限》主持人安東尼波登（Anthony Bourdain）在去（2018）年離開人世，享壽61歲。他身前次僅是美食家、廚師，也是是一個風趣、充滿同情心的導遊，以出言不諱、毒舌、風趣卻又不失內涵的主持風格，深受世界各地粉絲喜愛，被譽為「最會說故事的世界名廚」

以「叛逆美食家」打響名號的美國名廚安東尼．波登(Anthony Bourdain)更曾與美國前總統歐巴馬於越南共享小吃美食。（TLC旅遊生活頻道 提供）

波登生前曾三度來台拍攝節目，並為台北寫下評語「台北並不美麗，但卻藏著許多美好，是一座有深度的城市，我隨時樂意再次造訪！」。如今雖已成遺憾，但觀眾仍可透過波登的節目，感受他對美食、旅遊、人生的熱情，和他瘋狂無懼、敢於冒險的生命態度。

為了追求節目自然不做作的真實性，波登在鏡頭前做自己、從來不拍第二次！曾一同共事的導演表示：「你不能控制波登要講什麼，你只能拜託他、求他好好把節目拍完」。有一次劇組費盡千辛萬苦、花費60個小時前往南極拍攝，沒想到波登卻只對著鏡頭說：「這就是世界的盡頭」，話說完便轉頭離去，只留下滿滿錯愕的攝影團隊。

美國名廚安東尼．波登被譽為「最會說故事的世界名廚」。（TLC旅遊生活頻道 提供）

「還有一次團隊在日本便利商店拍攝，主題是要介紹波登最喜愛的蛋沙拉三明治，沒想到節目正式開拍，架上卻空空、一個也不剩，最後幾乎動員全體拍攝人員，在沖繩設下「全島搜索網」到各間超商搜刮，才好不容易找到一個，也被工作人員稱作是史上最糟的一場拍攝」。不過工作人員也坦言，也正是因為如此，波登才總能給我們最自然、最有創意的完美畫面。

劇組同仁表示：「我們總是在控制與混亂間拍攝，並適時的擁抱混亂」，拍攝期間因太真實常有許多突發狀況，例如：波登拿著長茅要獵豬，結果山豬半路逃脫跑到隔壁村庄、在菲律賓酒吧攝影團隊被歹徒持槍劫持、伊朗沙塵暴在短短不到兩分鐘內毀掉工作人員搭設半天的場景，還有禽流感、地震屋頂崩塌…等等。

劇組：「我們總是在控制與混亂間拍攝，並適時的擁抱混亂」。（TLC旅遊生活頻道 提供）

雖說計畫永遠感不上變化，但波登總可以利用他閱覽四方的人生經驗化解這一切，這也是他讓人佩服的地方。TLC旅遊生活頻道將於6月8日星期六晚間七點播出《波登闖異地特別篇》；而全新《波登闖異地》第十二季，也將於6月14日起每周五晚間7點首播。

《波登闖異地》特別篇。（影音由TLC旅遊生活頻道製作，取自YouTube）

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(中時電子報)