民雄豆奶攤曾是嘉義豆奶攤的連鎖店，事發當時郭姓執行長強調自主送檢驗維護食安。（廖素慧攝）

中正大學林姓碩士生去年4月間買民雄豆奶攤的法式吐司吃了後，有嘔吐、腹瀉、發燒等食物中毒反應，後來被發現陳屍於宿舍，檢方6日偵結，依業務過失致死罪及違反食品衛生管理法起訴負責人郭姓兄弟及晚班吳姓女店長等4人。

此案經檢警偵查1年多，林生的家屬曾投訴媒體、陳情嘉義地檢署政風室，6日檢方偵結，但郭姓執行長未接電話，無法獲悉其回應，而民雄豆奶攤目前已更名易主。

林生的父親說，各項檢驗報告指向食物中毒，卻拖了1年多才起訴，總算有遲來正義，但郭先生及店家至今沒有表達道歉、和解之意。

檢方起訴指出，郭姓大哥與劉姓妻子是民雄豆奶攤負責人，郭姓弟弟豆奶攤執行長負責進貨、人員管理，吳女2018年4月21日擔任晚班店長，林姓碩士生於22日凌晨到豆奶攤買法式吐司吃了之後，返回中正大學宿舍後發生嘔吐、腹瀉、發燒等不適之食物中毒反應，4月24日林生的同學發現林生陳屍於宿舍房內，經解剖送驗呈沙門氏桿菌陽性反應，並引發代謝性衰竭及敗血性休克死亡。

檢方調查認為，郭姓兄弟、劉女疏於員工教育管理，致員工在生蛋汁製程中發生蛋殼掉落地面再撿起、生蛋汁長時間處於室溫狀態、重複留用剩餘生蛋汁等情形，導致員工製作法式土司等使用生蛋汁餐點時，增加生蛋汁汙染與滋生沙門氏菌之風險。

此外，沒有建立及落實員工烹調之SOP，以減少因烹調時間不足導致蛋汁未熟，細菌殘存之可能性，致民雄豆奶攤提供的餐點足以導致食品中毒群聚事件，存有高風險。

(中時 )