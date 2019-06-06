邱國峻結合刺繡（圖）於攝影作品中，凸顯台灣獨特的民俗文化。（邱國峻提供）

南方美學講堂系列—「影像熵 如是說」沙發與談會，第四場《邱國峻：「遊神之境」－一種擬態的思辯》即將登場，攝影發展(1839年)至今已經180年的歷史。攝影（影像）的界定，始終緊隨著科技的進步而演進，拜數位科技的迅速發展與擴張，其表現已進入一個多元化、跨領域的整合。影像藝術創作在數位科技的趨動之下，更融合繪畫視覺圖像、媒材的運用與空間場域的展演規劃，形成一個龐大且曖昧多元的後影像（post- image）觀點。

本場次邀請邱國峻（崑山科技大學視覺傳達設計系副教授）分享長期對臺灣廟宇視覺文化的觀察，運用在地視覺意象－以人、神出遊的「遊歷」與「走神」造境的擬態辯證，跨領域與傳統立體刺繡合作開創媒材的實驗精神，探討影像在社會脈絡的演變與價值！此系列作品也正於義大利都靈攝影節（FOTOGRAFI A TORINO 2019）中或邀展出，並獲得國外許多參觀者的好奇與討論。

講座以沙發與談會形式展開，前一個小時邀請邱國峻老師就「遊神之境」－一種擬態的思辯，發表多年研究視覺文化影像美學的探討，後一個小時邀請張聰賢／聽診器公民協會執行長與邱老師對談，以較輕鬆的沙發會客室的對談方式進行，並開放觀眾面對面的交流與分享。

邱國峻簡介

畢業於紐約州立大學(SUNNY at New Paltz)藝術攝影碩士

、崑山科技大學視覺傳達設計系專任副教授

、2018高雄攝影節總召集人

、2015「Young Art Taipei」新潮賞、

2014高雄獎攝影類得主

講座地點：國立臺南生活美學館—國際會議廳

地 址：臺南市中西區中華西路二段 34 號

講座時間：2019.06.15(六)下午14：00~16：00pm

報名網站：

https：／／event.culture.tw／TNCSEC／portal／Registration／C0103MAction？useLanguage=tw＆actId=90012

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