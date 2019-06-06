余皓然買童書給兒子教性知識。

中天綜合台36頻道《麻辣天后傳》今(6／6)晚11點播出主題「青春期孩子的麻辣問！會讓爸媽躁鬱的這題該怎麼回答」邀請余皓然、詹惟中、蘇炳憲、撒基努、阿娥、蕭彤雯及助理主持李懿、大根討論如何回答孩子的辛辣提問。

余皓然與老公王中平育有一雙兒女，兒子韓靖22歲、女兒韓菲16歲，余皓然透露，兒子小學四年級時，問她精子和卵子怎麼相遇，她認為給爸爸教最適合，但王中平只說：「他、他長大就會知道！」她只好買童書教兒子性知識，偏偏書本第一頁是一男一女脫光光，男生搭著女生的肩，下一頁就蹦出嬰兒，導致兒子以為搭肩就會懷孕，有天還接到老師電話，「老師說班上玩『倫敦鐵橋垮下來』的遊戲，大家都搭好肩要過山洞，韓靖就說『不行！會懷孕』，希望家長教導孩子正確知識」。不過余皓然坦承沒陪兒子一起看童書，「我害羞嘛！」

資深藝人安迪遺孀阿娥說，女兒林吟蔚從小發育快，不只初經小學四年級就來報到，胸部也比同年齡同學發育得好，長大後罩杯一度升級到G罩杯。阿娥透露，女兒小四時就帶她去買內衣，笑稱：「她的內衣像一個碗公，我的像小碗，當時的內衣很貴，一件要二千多，我還跟店員說，她的那麼大一件，我的可不可以算便宜一點？」讓現場來賓笑翻，開玩笑說：「叫店員買大送小啦！」不過阿娥也說，林吟蔚胸部發育得早，曾被同學笑「大奶妹」，都不敢去上體育課。

談到如果女兒問「男友想創業，要求作保人怎麼辦？」阿娥當場爆料，林吟蔚就曾碰過類似問題，當時女兒男朋友想創業，要林吟蔚擔保，「她（林吟蔚）還笨到把提款卡密碼給他，結果存款被那個男友領光，好在後來運氣好，有找到那個人，最後有把問題解決。」

蕭彤雯也育有一雙兒女，女兒13歲、兒子4歲，不過蕭彤雯坦言養育兒子發生不少困擾，問說：「小男生小時候是不是都喜歡玩自己的雞雞？」她透露4歲兒子喜歡拉扯自己的生殖器，「像玩拉橡皮筋一樣，我第一次知道可以拉這麼長，他還拉到根部撕裂流血，我嚇壞了，馬上帶他去掛急診」，所幸只是皮肉傷，她只好不斷提醒兒子，不要太用力拉扯，撒基努則問說：「妳家裡是不是有本書叫葵花寶典？」

週一至五晚間11點中天綜合台36頻道《麻辣天后傳》。

(中時 )