中華男足重返國訓中心訓練，球員也很興奮在高雄出賽。（嵌入自中華足協官方臉書）

中華男足今晚7時將在高雄國家體育場與尼泊爾踢國際友誼賽，英籍教頭蘭卡斯特（Louis Lancaster）對這次集訓陣容非常滿意，「是我參與中華隊以來組成的最強陣容！」承諾讓港都球迷看到一場非常有攻擊性、毫無畏懼的好球。

「每次比賽都是下一場賽事的準備和累積，球員在訓練營中表現都相當棒，我們也鼓勵球員去做更大膽的嘗試。」蘭卡斯特在賽前記者會表示：「球員跟上次比賽相比也有所不同，企業甲級聯賽已經開幕，球員狀況也更好。對我而言比賽都有壓力，但重點是要贏下該贏的比賽，而我也享受這種壓力。」

中華男足賽前訓練氣氛輕鬆。（中華足協提供）

中華隊這次有「台灣隊長」陳柏良歸隊扮演攻擊發電機，旅外好手溫智豪近況火熱，其他位置除了3月國際友誼賽的班底，還加入了年輕的徐宏銍、陳陞洧與「高校怪物」吳彥澍，板凳深度大增，相隔3年再入決選名單的中場老將詹哲淵，則因為傳球具有攻擊性，被教練團看上。

蘭卡斯特強調，這次集訓陣容完整，球員也在比賽狀態內，訓練重點就是進行更小範圍的壓迫拚搶，要讓球員在高強度的比賽中做出更迅速的反應。至於11日還有客場對香港之戰，6日對世界排名161的尼泊爾，會否有空間測試年輕球員，蘭卡斯特則說：「我們尚未提到對香港，因為比賽就是1場1場的計畫，要贏的目標不會改變，當然作戰計畫會隨戰況靈活調整。」

「台灣隊長」陳柏良希望在港都父老面前拿下勝利。（中華足協提供）

2022世足亞洲區第2輪資格賽將於9月登場，7月小組抽籤，對尼泊爾、香港兩場國際友誼賽，將是中華隊迎來世足資格賽前最後的實戰試陣機會，重要性不言可喻。陳柏良則盼藉擊敗尼泊爾打下基礎，賽前精神喊話說：「高雄是我的家鄉，我希望能拿下這場比賽送給高雄鄉親。」

本場賽事中華男足全隊將穿著年初引起球迷大量討論的粉紅色球衣（守門員為紫色）出賽，並於中華足協Youtube 上進行直播，無法到場的球迷朋友可以鎖定 CTFA TV 欣賞精彩的賽事。

(中時電子報)