前紅襪終結者金柏若（Craig Kimbrel）是自由市場最大咖的後援投手，去年寫下大聯盟首位在30歲前奪下333次救援成功，但去年球季後一直找不到新東家，大聯盟官網報導指出他將以3年4300萬美金(約台幣13.5億)加盟小熊，不過小熊球團尚未證實。

金柏若去年為紅襪拿下42場救援成功，幫助紅襪奪得世界大賽冠軍，不過因為在自由市場曾要求6年1億美元的天價合約，雖然漸漸修改到願意只簽3年約就好，不過仍讓他失業長達6個月。根據美國權威記者羅森索（Ken Rosenthal）爆料，金柏若和小熊會簽下複數年合約，只差體檢過後就會正式成立。

對此，在小熊同為「終結者」角色的史卓普（Pedro Strop）倒是樂見其成，「我們需要這類型的球員，如果他們(小熊球團)考慮要在牛棚多添加一支手臂，或是終結者，金柏若都會很受歡迎。如果會有人來幫助球隊，不管是誰來我們都會很歡迎。」史卓普因左大腿後側肌拉傷缺席幾乎整個5月，昨天才剛移出傷兵名單。

從數據上來看，小熊的牛棚其實不差，以自責分率4.02在國聯排名第三，不過平均速球(所有類型)速度僅92.1英里(約148公里)在大聯盟倒數第3，在國聯中保送百分比(12.2%)最高、三振率減保送率(10.7)最少、還有最低的揮空三振率(10.4%)。假如交易被證實，31歲的金柏若對任何球隊來說都是強大的補強，尤其對小熊的救援陣容來說更是提高好幾個檔次。

(中時電子報)