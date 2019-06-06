台中市大肚、烏日、龍井及霧峰五福一帶，早期盛產番茄、甜瓜等農產，堪稱「瓜果故鄉」，但因農民陸續棄耕、瓜果產業一度沒落，近幾年農民開始栽種洋香瓜、哈密瓜等，產值上揚，地方盼政府在此設立「專區」，藉以帶動瓜果產業發展、開闢外銷市場。

烏日區蔬菜產銷班成員黃以林說，大烏龍地區因土質適宜，30至40年前為美濃瓜產地，但因價格降低，農民考量生計，紛紛轉種價格較好的水稻，使得瓜果產業一度沒落，近幾年在新技術引領下，瓜果價格上揚，部分農民又改種瓜果類。

以自身為例，黃以林說，他7年前開始栽種番茄、洋香瓜，去年起嘗試種植新品種哈密瓜「卡蜜拉」，今年收成還不錯，每台斤市場價上看150至200元，建議政府在此設置「瓜果示範專區」，透過大面積栽種等方式提升產量，並打開外銷市場，也降低農民單打獨鬥面臨的風險。

烏日區蔬菜產銷第一班班長吳松杰認為，烏日地區農民多栽種小番茄、洋香瓜等，而新品種「卡蜜拉」以吊瓜栽培，其口感爽脆細嫩、果皮薄，市場潛力高，相當適合發展成為主力農產品。

中興大學植病教授蔡東纂指出，大烏龍地區瓜果盛名雖一度沒落，但近年來農民改從事精緻栽培、配合專家技術指導，瓜果產值逐年上揚，且「卡蜜拉」品種今年在市場獲得熱烈反應，若能在此建立專區，將成為農民產銷後盾。

市議員吳瓊華認為，市府若能在此設置專區，不僅有助農民收益，也能發展台灣另一項瓜果產業，將協助推動。

(中時 )