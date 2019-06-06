一名女網友今天分享入住一間汽車旅館的親身經歷，她發文說，因長期因工作需要全台灣跑透透，今年4月因忙到深夜11時，便與另3名女生躲進1輛車，偷渡進某間摩鐵，不料住進後卻發生一連串怪事。

原PO：「因為上班太累了，那天忘了敲門！忘了說『打擾了』！忘了沖馬桶」，然後大家就輪流洗澡，擠在一張床睡著，「床！左右晃了3下！那力道把睡最外面的我給滾了下床...我馬上跳起來大喊：地震了」，但通常若有地震，手機都會顯示，可是這次沒有，且再也沒搖過，「想說沒事了，只是晃3下而已，我們又繼續睡」。

原PO還說，但睡到一半時，突然聽見A女生氣罵B女：「妳的頭髮不要一直搔我臉」，但她轉頭看B女已睡死，心想可能是A女在說夢話。過了一段時間，電視自己打開，「我很淺眠，我又默默去把電視關了...當我回到床上時，D女突然把我抱超緊的，很小聲對我說：「我們等一下就離開，好不好？」

原PO當下安慰D女，應該是房間電壓問題，要對方別想太多，當她準備閉上眼睡覺時，竟然看到天花板有一顆頭，「祂的眼睛被矇起來了，就像被解體那樣沒有脖子」，原PO直呼「當下真不知道是該大叫還是繼續假睡，但我想應該沒辦法睡了，心裡默默說：對不起，我們忘了敲門，我們現在...就走。」接著立刻跳起來假裝唱歌把朋友全吵醒，就頭也不回離開那間汽旅。

後來聽說該房曾發生分屍命案，只是被壓下來沒上新聞，「感覺那顆『長髮、頭小姐』其實沒有到很恐怖，只是為什麼眼睛被矇起來了？」

原PO說，一些同事來住也發生一樣怪事，「真心覺得汽車旅館的老闆要好好超渡還住在命案房的『客人』」。她也提醒，入住時仍要記得最基本的進房禮貌，此文在「靈異公社」臉書社團引起討論。

(中時電子報)