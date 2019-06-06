去年10月21日在台鐵新馬站發生普悠瑪列車翻覆意外，造成18死、逾200人輕重傷，案經宜蘭地檢署調查後，今天（6日）檢方舉辦記者會，檢方認為，司機員尤振仲等3人涉犯過失致死罪，提起公訴，曾任台鐵局長的周永暉、范植谷、鹿潔身等人則獲不起訴處分。

去年這起重大意外發生後，時任交通部長的吳宏謀因而下台，懲處名單還擴及台鐵各主管，但由於事發之初台鐵第一時間歸責司機員尤振仲，招外界抨擊卸責，尤振仲曾對外界透露列車出軌前無人幫忙的困境，面對死者家屬與外界更是數度掉淚，民間對尤同情日深，也讓負責偵辦的宜蘭地檢署備感壓力。

但檢方調查時，認為尤男從羅東站離站後，2分鐘內時速不斷提升，加上新馬站前有大彎道，尤男應早有因應舉措，卻近月台彎道才急煞，導致列車出軌，造成嚴重死傷，尤男的說法也與檢方掌握的事證有所出入，檢方將他等3人依過失致死罪嫌起訴。

(中時 )