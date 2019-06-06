前立法院長王金平（中）。（張鎧乙攝）

【LIVE】國民黨五人小組會後聯訪

前立法院長王金平今與黨中央提名5人小組會面，並在會後發表聲明，宣布不參加初選。被問及未來是否會用「脫黨」方式參選？他則說，那時間還早，「距離那時間還太長了」，至於時間點「問這個沒有答案的」。

王金平在聲明中指出，三山造勢、九合一的熱情，在黨內同志的團結努力下，大家看到了旗海飄揚、黨魂再現、民心思變，「1124」國民黨不僅在地方大勝，更重大的意義是翻轉了高雄的執政。

他進一步說，如今看到人民要翻轉台灣的心願，心願落實到政權輪替，還有一段艱難險阻要克服，更何況無論綠、白陣營，都還未推出對手，虎視眈眈伺機而動。

王金平說，要提醒藍軍朋友們，九局打完才會有真正的贏家，選戰開打還有許多難以意料的變局，會比大家想像的更為慘烈，沒有穩贏這一回事；而國民黨內部有再多不同的意見，都是黨內的矛盾，「我們可以自己慢慢解決」。

他強調，2020年政權再輪替，是中華民國生存發展的重要關鍵，只有勝選，只有政權輪替，大家才有出路，「然而，黨中央的初選辦法，既不懸崖勒馬，也不亡羊補牢，面對各界的質疑，仍然無動於衷」。

王金平說，與其參加奇奇怪怪的初選，不如從今以後，全心全意勤走基層，整合各地人脈資源，團結一切可以團結的力量，做好準備，隨時因應時勢，接受黨、接受人民、接受社會的召喚，為贏回中華民國而努力；而整合的相關資源，也都將成為國民黨重要的力量，「我絕對不讓期待2020政權輪替的人民失望」。

(中時電子報)